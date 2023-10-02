В СНТ Челябинска водитель легковушки сбил лошадь

Авария произошла в темное время суток

Минувшей ночью в Челябинске водитель автомобиля «Лада-Ларгус» наехал на стоявшую на дороге лошадь. В результате ДТП автомобилист получил травмы, сообщили 2 октября в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 03:15 на улице Весенней напротив дома № 64. 50-летний мужчина на автомобиле «Лада-Ларгус» с прицепом двигался по улице Блюхера в сторону СНТ «Спутник». В какой-то момент он наехал на лошадь, стоявшую на проезжей части.

От удара автомобиль покорежило, водитель получил травмы.

В городской ГИБДД автомобилистам напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.

В минувшие выходные в Челябинской области произошло сразу два смертельных ДТП. Водители наехали на пешеходов, которые передвигались вдоль дороги.