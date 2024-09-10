В Снежинске женщина лишилась 1,6 млн рублей, поверив в заработок на криптобирже

Потерпевшая взяла кредит

Жительница Снежинска поверила мошенникам и в заработок на криптовалютной бирже, взяла кредит в надежде получить процент с вложений, но потеряла все деньги. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сначала потерпевшая перевела 10 тысяч рублей, и мошенники нарисовали в программе прибыли, таким образов убедив жертву в оправданности вложений. После этого женщина взяла в кредит миллион 200 тысяч рублей и перевела на указанный злоумышленниками счет.

«Через несколько дней с потерпевшей опять связались, но на этот раз ей предложили „застраховать доход“. Потерпевшая не раздумывая перевела мошенникам еще 315 тысяч рублей. Через несколько месяцев женщина решила вывести с брокерского счета и снять все свои денежные средства, но не смогла. Тогда мошенники предложили женщине открыть новый счет и перевести все деньги туда, но для этого убедили пополнить счет собственными средствами, тогда потерпевшая оформила еще один кредит и перевела мошенникам», — рассказали в региональном полицейском главке.

Только тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Как ранее сообщал наш сайт, челябинка потеряла почти 500 тысяч рублей после мнимой записи на флюорографию.