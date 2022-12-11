В Снежинске завершены поиски 12‑летней девочки

С Викторией все в порядке

Сегодня днем, 11 декабря, в Снежинске Челябинской области завершили поиски ушедшей накануне из дома 12-летней девочки. Ребенок найден, с ним все хорошо, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион Спас».

Напомним, девочка ушла из дома 10 декабря около 16:00 и не вернулась домой. Где она находилась почти сутки — неизвестно. Сейчас с ребенком и его родителями работают полицейские.

Ранее в Копейском городском округе более суток искали 14-летнюю школьницу. Девочка ушла из поселка Горняк и не вернулась домой.