В Снежинске задержали мужчину, за сутки обманувшего пенсионерок на 500 тысяч рублей

Подозреваемый работал по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Полицейские Снежинска задержали 19-летнего местного жителя, работавшего курьером в мошеннической схеме. Только за сутки подозреваемый обманул пять пенсионерок на 500 тысяч рублей. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Молодой человек работал в связке с другими участниками схемы «ваш родственник попал в ДТП». Злоумышленники звонили пожилым людям, сообщали об аварии, куда якобы попали их родные, и просили приготовить деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

«По словам задержанного, стать участником мошеннической схемы ему предложили в интернете. Вознаграждение составляло 7%, остальную сумму он переводил на неизвестные ему счета. При выполнении своей работы молодой человек должен был действовать максимально скрытно: внешность прятать под маской, представляться должностным лицом, называть вымышленные имя и фамилию», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!