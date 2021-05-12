В Снежинске водитель иномарки врезался в дерево и погиб

Мужчина не имел водительских прав

На улице Транспортной в Снежинске водитель «Форда Фокус» выехал с дороги, врезался в дерево и скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области. Авария случилась в 15:50 во вторник, 11 мая.

41-летний водитель иномарки, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От удара машину буквально смяло пополам. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД установили, что у погибшего не было прав на управление транспортным средством.

Также накануне в Нагайбакском районе в ДТП попала семья из Магнитогорска. Водитель съехал в кювет, после чего машина перевернулась. В больнице скончался пассажир отечественной легковушки — 11-летний мальчик. Его 33-летняя мать госпитализирована с травмами.