В Снежинске водитель авто заживо сгорел после ДТП

Устанавливается личность мужчины

На 7-м километре автодороги Снежинск — Иткуль водитель «Рено-Дастер» выехал за пределы проезжей части и врезался в трубы теплотрассы. Автомобиль загорелся. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 20 апреля, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Авария случилась накануне в 23:45.

«Водитель скончался на месте происшествия. В полиции организована доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы. Устанавливается личность водителя», — рассказали в региональном полицейском главке.

Выясняются все обстоятельства ДТП.