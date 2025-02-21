В Снежинске три юных курьера забрали 5 млн рублей у пенсионеров

Двум из фигурантов еще нет восемнадцати

Суд в Снежинске вынес приговор трем молодым людям, которые решили подзаработать, став курьерами у мошенников. «Работу» нашел один из обвиняемых, который уговорил присоединиться еще двоих товарищей.

Работодатели-мошенники звонили пенсионерам, представлялись близкими родственниками, знакомыми либо сотрудниками правоохранительных органов, сообщали о совершенном ДТП и убеждали передать денежные средства якобы для возмещения ущерба пострадавшим.

Затем наступала очередь обвиняемых: парни приезжали к потерпевшим, забирали деньги, которые впоследствии переводили на банковские счета соучастников, оставляя себе вознаграждение.

Так, в декабре 2024 года за два дня парни успели «обработать» девять пенсионеров, забрав у них в общей сложности более 5 миллионов рублей.

Суд признал юных соучастников виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, одного из них — также в подстрекательстве и пособничестве в мошенничестве. Двоих 17-летних преступников суд отправил в воспитательную колонию, совершеннолетнего компаньона — в ИК общего режима, назначив сроки от 1 года 8 месяцев до 3 лет.