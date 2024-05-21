В Снежинске с балкона эвакуировали хозяйку горящей квартиры

У женщины дома был установлен пожарный извещатель

Сегодня, 21 мая, в одной из квартир дома на улице Феоктистова загорелась кухня. Хозяйка вышла на балкон с пожарным извещателем, прибывшие специалисты эвакуировали ее по лестнице, сообщил в пожарной охране Снежинска.

«Огнем повреждена кухонная мебель и бытовая техника. Более тяжелых (а возможно, и трагичных) последствий удалось избежать благодаря быстрым и правильным действиям хозяйки квартиры, а также наличию в доме автономного пожарного извещателя», — рассказали в пожарной охране.

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