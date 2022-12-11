В Снежинске разыскивают 12‑летнюю девочку

Ребенок отсутствует дома почти сутки

В Снежинске Челябинской области разыскивают 12-летнюю Викторию Кузнецову, которая ушла из дома в 16:00 10 декабря и до сих пор не вернулась, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы «Легион-Спас».

Была одета: разноцветная горнолыжная куртка, черные джинсы, розовые ботинки, вязаная шапка белого цвета с красной эмблемой.

Приметы: рост 150 см, глаза светлые, волосы светло-русые до плеч.

Всем, кто знает что-нибудь о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию по номеру 02 или по тел. +7 (963) 090-57-86.