В Снежинске полицейские спасли пенсионерку от падения с восьмого этажа

Стоящую в проеме окна фигуру заметили люди с улицы

В Снежинске сотрудники Госавтоинспекции спасли от гибели пенсионерку, которая встала в проем открытого окна на восьмом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

На женщину обратили внимание прохожие снизу, они же вызвали на место инцидента полицию.

«Ближе всех к месту событий на тот момент был экипаж ГИБДД в составе старших лейтенантов полиции Василия Фоминцева и Алексея Уржунцева. Услышав по рации тревожную информацию, они первыми прибыли к дому пенсионерки, поднялись на восьмой этаж и предотвратили беду», — рассказывают в пресс-службе.

Спасенную женщину передали родным.