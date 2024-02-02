В Снежинске сотрудники Госавтоинспекции спасли от гибели пенсионерку, которая встала в проем открытого окна на восьмом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
На женщину обратили внимание прохожие снизу, они же вызвали на место инцидента полицию.
«Ближе всех к месту событий на тот момент был экипаж ГИБДД в составе старших лейтенантов полиции Василия Фоминцева и Алексея Уржунцева. Услышав по рации тревожную информацию, они первыми прибыли к дому пенсионерки, поднялись на восьмой этаж и предотвратили беду», — рассказывают в пресс-службе.
Спасенную женщину передали родным.