В Снежинске полицейские спасли пенсионерку, которая нуждалась в срочной помощи

92-летняя женщина не смогла подняться после падения с кровати

92-летняя жительница Снежинска, передвигающаяся только с помощью ходунков, упала с кровати и не смогла подняться. Дома ранним утром никого не оказалось, а дверь была закрыта изнутри. У пенсионерки едва хватило сил доползти до телефона и вызвать полицию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На место отправили старшего участкового уполномоченного майора Валерия Галеева, который был на ночном дежурстве. Обнаружив закрытые двери, он вызывал службу спасения, а сам начал искать родственников женщины. Родные быстро откликнулись на просьбу полицейского и приехали раньше спасателей.

Начальник ОМВД принял решение поощрить помощника оперативного дежурного Ивана Тимофеева, принявшего вызов, и участкового уполномоченного.