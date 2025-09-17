В Снежинске отменили оправдательный приговор водителю, из‑за которого пострадал ребенок

Мальчику переломало кости таза отлетевшим в него забором

Суд в Снежинске отменил оправдательный приговор водителю — участнику ДТП, в котором тяжело пострадал ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Речь идет о ДТП, произошедшем в сентябре 2023 года на проспекте Мира в Снежинске. Женщина-водитель, двигаясь на автомобиле «Лада Самара», при выполнении поворота не уступила дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю Hyundai Sonata. Избегая столкновения, водитель иномарки вильнул вправо, врезался в металлическое ограждение, часть которого отлетела на тротуар в 11‑летнего мальчика — ребенок получил переломы костей таза, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Под суд пошли оба водителя, им вменялось нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По итогам рассмотрения уголовного дела водитель иномарки был оправдан — в связи с отсутствием состава преступления, дело в отношении водителя ВАЗа — прекращено за примирением сторон.

Гособвинитель обжаловал оправдательный приговор, указав на выводы автотехнических экспертиз, которым суд не дал надлежащую оценку. С учетом позиции прокурора судом апелляционной инстанции приговор в отношении водителя иномарки отменен, уголовное дело вновь направлено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу в ином составе суда.