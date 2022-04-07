В Снежинске мужчину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Ранее за аналогичное правонарушение наказали жителей Магнитогорска и Миасса

Снежинский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает сегодня, 7 апреля, ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что мужчина размещал в социальной сети комментарии, дискредитирующие использование Вооруженных сил России для защиты интересов страны.

В отношении южноуральца инициировали административное производство по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

Как ранее сообщал наш сайт, Миасский городской суд вынес решение по административному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее за аналогичное правонарушение была оштрафована 32-летняя жительница Магнитогорска — это первое решение в Челябинской области по статье о дискредитации ВС РФ.

