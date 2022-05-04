В Снежинске мужчину оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Осужденный негативно высказывался в присутствии коллег

В Снежинске Челябинской области осудили мужчину за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили 4 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что 65-летний мужчина демонстрировал своим коллегам видео на тему спецоперации на Украине и при этом негативно высказывался о Вооруженных силах РФ.

Полицейские задержали южноуральца и составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»). Снежинским городским судом мужчине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

7 апреля Копейский суд постановил назначить 45-летнему местному жителю штраф в размере 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Также в начале апреля Снежинским городским судом 45-летнему жителю назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за комментарии, дискредитирующие использование Вооруженных сил России для защиты интересов страны.