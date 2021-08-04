В Снежинске мужчина предложил несовершеннолетним девушкам употребить мефедрон

Южноуральца отправили в колонию строгого режима

Снежинский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что мужчина в июне прошлого года предложил девушкам 16 и 17 лет вместе употребить мефедрон и заверил несовершеннолетних, что это абсолютно безопасно.

В отношении жителя Снежинска было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в отношении несовершеннолетнего»).

«Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в региональной прокуратуре.

В отношении девушек составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, который при помощи арбалета хотел «доставить» запрещенное вещество в колонию.