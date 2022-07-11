В Снежинске мужчина получил перелом основания черепа после драки у круглосуточного магазина

Подозреваемый задержан, его смогли вычислить по камерам видеонаблюдения

Житель Снежинска оказался в больнице с тяжелой травмой после драки у круглосуточного магазина. Инцидент произошел утром 9 июля. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области сообщили ИА «Первое областное» подробности происшествия.



Действие развернулось в четыре часа утра около круглосуточного магазина по улице Победы. Потерпевшим оказался местный житель 38 лет. Ему нанесли удар кулаком, после чего он упал, ударившись головой об асфальт. Спустя четыре минуты по сигналу на вызов прибыли сотрудники Росгвардии. Прапорщик Денис Хорошайло сразу вызвал скорую помощь. Медики обнаружили у пострадавшего перелом основания черепа.

Наружная камера помогла быстро выявить подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Снежинска, который и нанес удар пострадавшему. Молодой человек находился на месте происшествия, где его задержали и передали сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Полина Агеева