В Снежинске мужчина поджег ритуальный зал

Ущерб составил два миллиона рублей

В Снежинске задержали ранее не судимого 35-летнего мужчину по подозрению в поджоге ритуального зала, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Благодаря проведенной кропотливой работе и экспертизам, назначенным сотрудниками экспертно-криминалистического отдела, оперативники установили, что повреждение имущества произошло в результате поджога. Причиненный материальный ущерб составил около двух миллионов рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

По предварительной версии, траурный зал подозреваемый поджег из-за неприязненных отношений с владельцем. Мужчина увидел окно открытым и бросил внутрь горящий предмет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.