В Снежинске мошенники украли с карты женщины 380 тысяч рублей

Потерпевшая стала жертвой схемы «звонок от оператора сотовой связи»

В Снежинске 31-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники проникли в личный кабинет банка потерпевшей, оформили на нее кредиты, а деньги перевели на свои счета, сообщили в городской полиции.

Женщине поступил звонок от якобы сотрудника компании сотовой связи. Звонивший сообщил, что у абонента заканчивается срок обслуживания номера. Чтобы избежать блокировки номера, злоумышленник попросил потерпевшую продиктовать код, который пришел ей на телефон.

«Через несколько дней женщина обратила внимание, что ей перестали поступать звонки, войти в личный кабинет банка она также не смогла. Оказалось, что на ее номер установили переадресацию, а в личном кабинете оформили кредит на 150 тысяч рублей и кредитную карту. Также исчезли личные средства. Всего ущерб составил 380 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. 23-летний мужчина, по версии следствия, оформил по чужим паспортным данным 18 микрокредитов на сумму около 170 тысяч рублей.

Пенсионерка по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.

