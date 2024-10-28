В Снежинске из‑за пожара в многоквартирном доме эвакуировались 12 человек

Пострадали пожилые супруги

Сегодня, 28 октября, в квартире на седьмом этаже дома № 17 по улице Щелкина вспыхнул пожар. Из-за задымления на улицу эвакуировались 12 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пожарной охране Снежинска.

Прибывшие сотрудники МЧС тушили огонь на кухне.

«В спасении людей и тушении пожара было задействовано 29 специалистов МЧС и семь единиц техники», — рассказали в пожарной охране.

Пострадали 84-летний мужчина и 77-летняя женщина.

В квартире не было пожарного извещателя.

ГУ МЧС по Челябинской области напоминает, что пожарный извещатель спасает жизни и здоровье, подавая громкий сигнал, как только в жилище начинается задымление.