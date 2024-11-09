В Снежинске две женщины забили собаку до полусмерти

В деле разбираются полицейские

В Снежинске в ночное время нетрезвая местная жительница до полусмерти избила свою собаку. Помогала ей в этом ее соседка. Как сообщили местные жители в соцсетях, женщины понадеялись, что собака мертва, и увезли ее на болото. Позже выяснилось, что пес жив. В деле разбирается полиция. Подробнее — в нашем материале.

Инцидент произошел в районе старого стеклозавода в деревне Воздвиженка в ночь на 8 ноября. По словам местных жителей, собака лаяла, и это не понравилось ее нетрезвой хозяйке и ее подруге. Вооружившись вилами и лопатами, они избили животное до полусмерти. В какой-то момент им показалось, что собака погибла, и они отвезли ее на болото и уехали.

Очевидцы происшествия вызвали полицию. Прибывшие полицейские выяснили, что собака жива, но получила множество различных травм. Животное отвезли в ветеринарную клинику, где ему оказали необходимую помощь.

«Сотрудники следственно-оперативной группы собрали весь материал. Все процессуальные действия начнутся после получения ветеринарной экспертизы»,— сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

После оказания необходимой помощи одна из местных жительниц забрала собаку себе. Женщина надеется, что сможет выходить животное.