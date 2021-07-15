В Снежинске директора охранного предприятия подозревают в мошенничестве с госконтрактом

Сотрудники УФСБ провели обыски

В Снежинске возбудили уголовное дело в отношении директора частного охранного предприятия. Его подозревают в мошенничестве с муниципальным контрактом на оснащение общежитий пожарными сигнализациями. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД по городу.

По версии следствия, директор ЧОП заключил контракт на оснащение общежитий пожарными сигнализациями. Стоимость контракта составила более миллиона рублей, однако работы по нему были выполнены не в полном объеме. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Несмотря на активное воспрепятствование действиям сотрудников силовых структур, в ходе обыска изъяты документы, носители информации и другие предметы, которые будут изучены в рамках расследования уголовного дела и имеют важное значение. Кроме того, в рамках проведения обыска изъяты части огнестрельного оружия», — рассказали в полиции Снежинска.

Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела — по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).