В Снежинске 37‑летний инженер перевел мошенникам миллион рублей

Мужчина взял деньги в кредит

В Снежинске очередной жертвой мошенников стал 37‑летний инженер. Мужчина поверил легенде о том, что по его счетам проходят миллионные операции на финансирование терроризма, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сначала потерпевший получил текстовое сообщение от руководителя, в котором говорилось, что произошла утечка анкетных данных и в ближайшее время с ним свяжутся сотрудники правоохранительных органов.

Затем мошенники убедили его оформить кредит под предлогом прекращения сомнительных операций. Потерпевший выполнил указание, перевел деньги на указанный счет и понял, что его обманули, после того, как рассказал о случившемся близким.

С начала 2024 года жители Челябинской области перевели мошенникам баснословную сумму — 2,5 млрд рублей, пострадали более шести тысяч человек.

Объявления об аренде банковских карт появились и в Челябинске. К «заработку» привлекают и 14‑летних подростков. Напоминаем, никому нельзя передавать данные карты и пароли от личных кабинетов банковских приложений, потому что уголовный след приведет именно к владельцу пластика.

Напоминаем, с 25 июля в Российской Федерации вступили в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Нововведения коснутся ответственности банков за переводы на мошеннические счета.

Банки и полиция напоминают южноуральцам о том, что нельзя сообщать коды и пароли третьим лицам. Не нужно переводить деньги по указке неизвестных, кем бы они ни представлялись. В регионе продолжает работать горячая линия по борьбе с мошенничеством *1593 и кнопка вызова.