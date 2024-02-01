В Снежинске 18‑летняя курьерша похитила почти 800 тыс. рублей у пенсионерок

Юную леди ждет суд за мошенничество в крупном и особо крупном размере

Прокуратура Снежинска направила в суд уголовное дело в отношении 18‑летней девушки, которая согласилась поработать курьером у мошенников, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По версии следствия, обвиняемая вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, которые звонили пенсионерам на стационарные телефоны, представлялись близкими родственниками либо знакомыми, сообщали, будто стали виновниками ДТП, и убеждали передать деньги якобы для освобождения от уголовной ответственности.

«Затем наступала очередь курьера. Девушка приезжала домой к потерпевшим, забирала деньги, часть которых оставляла себе, а остальное переводила на банковские счета сообщников. Всего обвиняемая похитила у трех пожилых женщин 775 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

Девушку будут судить за мошенничество в крупном и особо крупном размере. Расследование дела, возбужденного по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ, завершено, с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу.