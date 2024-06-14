В Снежинске 15‑летняя школьница стала курьером мошенников и сама пришла в полицию

Девочка получила предложение о работе в Сети

В полицию Снежинска вместе с родителями обратилась 15-летняя школьница. Она рассказала, что выполнила задание мошенников — забрала у потерпевшего 170 тысяч рублей и перевела на счет, продиктованный злоумышленниками, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Девочка получила в мессенджере сообщение о заработке. Ей предложили приехать на указанный адрес и забрать деньги. Школьница получила средства от пожилой женщины, направилась к банкомату и там вспомнила предупреждения о схемах мошенничества. Девочка связалась с «работодателем» и сообщила об отказе переводить деньги. В ответ она получила угрозы и все-таки перевела всю сумму, однако вознаграждение не взяла.

«После этого школьница вернулась домой, рассказала обо всем родителям и отправилась с ними в полицию», — комментируют в региональном полицейском главке.

Решается вопрос о передаче материалов в подразделение Следственного комитета России.

Только с начала года жители Челябинской области перевели телефонным мошенникам более 700 миллионов рублей, и ежедневно эта сумма неуклонно растет. Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.