В сквере за ареной «Трактор» в Челябинске проведут экспертизу покрытий

Договор заключен на три месяца

Оценку качества покрытий в сквере за ареной «Трактор» в Челябинске проведет центр судебной экспертизы. Как рассказал сегодня, 28 мая, корреспонденту ИА «Первое областное» глава администрации Калининского района Сергей Колесник, работа начнется сразу после исправления подрядчиком замечаний.

«В прошлом году мы приняли асфальтовое покрытие на одном из объектов, поверив заключению компании, занимавшейся техническим надзором. В итоге к нам пришла с проверкой Контрольно-счетная палата. В этот раз мы, не дожидаясь КСП, 24 мая заключили договор с центром судебной экспертизы, который проверит качество укладки покрытия в березовой роще за ареной „Трактор“. Сейчас мы ждем исправления замечаний. Эксперты приступят к работе ориентировочно 15 июня», — уточнил Сергей Колесник.

Напомним, депутат Заксобрания Челябинской области Дмитрий Ларин заявил о недоделках в сквере за ареной «Трактор» в правоохранительные органы.





В новом сквере посажено 57 сосен, пересажено порядка 60 молодых берез. Установлены детская площадка и небольшой скейт-парк, конструкции для гамаков, качели, скамейки и навесы от солнца.





В 2020 году работы в березовой роще выполняли около 10 подрядчиков, сейчас там работает семь компаний. Все они узкоспециализированные.

«Выполнен только первый этап. Работы еще идут. Достаточно тяжело найти универсального подрядчика. Мы разбили проект на лоты. Покрытия, дорожки, малые архитектурные формы (стандартные и нестандартные), скейт-парк — это все выполняют разные подрядные организации. За всем этим более трудоемко следить, но у нас гарантированно есть участники», — комментирует Сергей Колесник.

В администрации района рассказали, что работы в березовой роще контролируются специализированной организацией «Авангард Плюс». Срок выполнения — до 1 августа 2021 года.