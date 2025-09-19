Прокуратура Миасса организовала проверку по сообщению о травме ребенка в недостроенном сквере «Семейный» в районе Машгородка, сообщили в пресс-службе ведомства.
Малыш получил травму головы в песочнице из-за неосторожного обращения с игровым оборудованием — железными «граблями», чтобы захватывать песок.
«Предварительно установлено, что новый сквер находится в завершающей стадии строительства, работы по возведению игровых конструкций не приняты муниципальным заказчиком», — пояснили в пресс-службе.
После проверки на месте прокуратура оценит, как соблюдаются законы при работе игрового оборудования. Если найдут нарушения, последуют меры для их устранения.