В сквере в Миассе ребенок получил травму на недостроенной игровой площадке

Обстоятельства ЧП в сквере «Семейный» проверит прокуратура

Прокуратура Миасса организовала проверку по сообщению о травме ребенка в недостроенном сквере «Семейный» в районе Машгородка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Малыш получил травму головы в песочнице из-за неосторожного обращения с игровым оборудованием — железными «граблями», чтобы захватывать песок.

«Предварительно установлено, что новый сквер находится в завершающей стадии строительства, работы по возведению игровых конструкций не приняты муниципальным заказчиком», — пояснили в пресс-службе.

После проверки на месте прокуратура оценит, как соблюдаются законы при работе игрового оборудования. Если найдут нарушения, последуют меры для их устранения.