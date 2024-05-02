В СК РФ потребовали доклад о затягивании сроков экспертизы после смерти новорожденного в Челябинске

Отец ребенка опасается закрытия дела после истечения срока давности

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение первому заместителю директора ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» Александру Соболеву доложить о сроке проведения экспертизы и причинах его переноса после смерти новорожденного мальчика в челябинской больнице. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в пресс-службе СК РФ.

29 сентября 2022 года через две недели после рождения скончался сын челябинца Дмитрия Е. Родители мальчика убеждены в том, что причиной смерти стала врачебная ошибка, однако экспертизу по уголовному делу постоянно откладывают. Отец ребенка уже обращался к Александру Бастрыкину, после чего экспертизу назначили на декабрь 2023 года, но до сих пор нет информации о результатах.

«Заявитель опасается, что ввиду истечения срока давности уголовного преследования виновные могут избежать ответственности», — прокомментировали в СК РФ.

Срок давности дела по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») истечет в сентябре 2024 года.

Напомним, ребенку стало плохо через несколько часов после рождения, заподозрили порок сердца и увезли из ОКБ № 3 в больницу № 8 на улице Дружбы. Мальчику переливали плазму, случился отек мозга, и новорожденный впал в кому.