В СК раскрыли подробности задержания руководителя отдела «Челябинскавтодора»

Он подозревается в получении крупной взятки

Начальник отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» подозревается в получении взятки в крупном размере. Преступление выявлено региональным управлением ФСБ, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, с ноября 2022 по август 2023-го руководитель отдела получил мобильник стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также 200 тысяч за организацию и обеспечение закрепления работника учреждения за объектом капремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

«В настоящее время следователем регионального следственного управления проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства лица, совершившего преступление, подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы», — уточнили в ведомстве.