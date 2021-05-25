В Симе загорелся мусор на бывшей свалке

На месте работает тяжелая техника





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На территории бывшей свалки в 500 метрах от города Сима вспыхнул пожар из-за длительного тления мусора. На месте происшествия работает техника от администрации города и силы МЧС. Об этом сегодня, 25 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным очевидцев, огонь вспыхнул около 18:00, однако пожарные прибыли позже, поскольку были задействованы на тушении крупного возгорания в Кропачево. Там стихия уничтожила три заброшенных деревянных строения рядом с жилым домом.

После ликвидации пожара в Кропачево специалисты МЧС направились на ликвидацию огня на свалке.

«К утру 25 мая открытое горение ликвидировано. Сейчас задействована техника от администрации и МЧС. На ликвидацию огня ушло более 1000 кубометров воды. Тление на сгоревшем участке продолжается. Позже сюда направят бульдозер и самосвалы для засыпки грунта», — рассказали Первому областному информагентству в региональном чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших во время пожара нет, однако жители города были обеспокоены происшествием, поскольку огонь полыхал на минимальном расстоянии от жилых домов.