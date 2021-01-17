В Симе во время рыбалки утонул 60-летний мужчина

Несмотря на то, что на помощь ему и его товарищу поспешил еще один рыбак, спасти удалось только одного из тонущих

Накануне днем в Симе Челябинской области произошла трагедия. На местном пруду под лед провалились два рыбака, спасти удалось только одного из них. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Услышав крики рыбаков, на помощь тонущим бросился другой рыбак, находившийся в тот момент неподалеку. Одного из них он успел вытащить из воды, другой же успел утонуть.

«Сотрудники 10 пожарно-спасательной части на носилках перенесли пострадавшего к дежурившей на берегу карете скорой помощи. С переохлаждением он был доставлен в городскую больницу. Второго мужчину, 1960 года рождения, нашли в 10 метрах от места провала. Тело передано сотрудникам полиции. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то, что на минувшей неделе морозы достигали 40 градусов, толщина льда на пруду оказалась всего около пяти сантиметров из-за проточной воды. Поэтому сотрудники МЧС вновь напоминают гражданам о том, что выходить можно только на окрепший лед.