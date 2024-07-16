В Симе 8-летний мальчик погиб на пожаре в квартире

Также от задымления пострадал сосед

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В Симе в квартире на первом этаже пятиэтажки вспыхнул пожар. Во время тушения нашли тело восьмилетнего мальчика. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. Мама ребенка успела выйти на улицу. Также из-за задымления пострадал мужчина из соседней квартиры, его госпитализировали.

«На месте работали 10 специалистов и две единицы техники. Огонь потушен на площади 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливается», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Известно, что в момент ЧП женщина и ребенок спали. В квартире не было пожарного извещателя, который сразу бы среагировал на дым.

По факту гибели ребенка началась доследственная проверка.