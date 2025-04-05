В Сибири штормовой ветер срывает крыши и обрывает линии электропередачи

Особую опасность представляют ландшафтные пожары

Сразу в нескольких сибирских регионах не на шутку разыгралась непогода. Ураганный ветер сносит крыши, валит деревья, заборы, остановочные комплексы. В ряде населенных пунктов местные жители остались без электричества. Есть и пострадавшие, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на очевидцев и официальные ведомства.

Последствия непогоды устраняют в Алтайском и Красноярском краях, Хакасии и Кузбассе. Достигающий 30 метров в секунду ветер срывает рекламные баннеры, крыши, переворачивает остановочные комплексы, скамейки, валит деревья. В Новокузнецке дерево упало прямо на проходящего мимо мужчину, он сейчас в больнице.

Несколько населенных пунктов остались без электричества. Последствия непогоды устраняют сотрудники компании «Россети Сибирь».

Особую опасность представляют пожары: из-за сильного ветра огонь стремительно подступает к жилым домам. В Красноярском крае, например, он уже подошел к трассе, ведущей в аэропорт, и уничтожил несколько домов в селе Каптырево. На местах работают сотрудники МЧС.

Сильный ветер прогнозируют сегодня синоптики и в Челябинской области. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду — а это почти шквал. При такой погоде любая искра или непотушенный окурок могут привести к масштабным пожарам.

Жителей региона просят быть предельно осторожными с огнем. Не следует жечь траву, сжигать мусор, разводить костры. Если вы заметили пожар — сразу же сообщите о нем по телефону 112.

Напомним, в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.