В школьной столовой в Аргаяшском районе выявили нарушения

В отношении заведующей возбудили дело

Прокуратура Аргаяшского района провела проверку в Краснооктябрьской школе после сообщений о том, что в готовой еде одна из школьниц обнаружила опарыша. Выявлен ряд нарушений, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что на продуктах не было маркировочных ярлыков, на полуфабрикатах — даты изготовления. А кисель общей массой 8,5 килограмма был просрочен.

«Кроме того, производственный лабораторный контроль за качеством готовых блюд в образовательном учреждении не осуществляется, не представлены договоры на лабораторные исследования и испытания, протоколы лабораторных исследований готовых блюд, воды, смывов, замеров среды обитания»,— уточнили в прокуратуре.

В отношении заведующей столовой составили протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (статья 6.6 КоАП РФ). Материалы дела направлены на рассмотрение в отдел Роспотребнадзора.