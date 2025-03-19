В школе под Челябинском подросток распылил перцовый баллончик в лицо однокласснику

Ответственность может грозить родителям обидчика

В образовательном центре № 1 микрорайона «Вишневая горка» на перемене восьмиклассник повздорил со сверстником и распылил баллончик ему в лицо, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

К счастью, парень не получил серьезных повреждений. Прибывшие полицейские выяснили, что баллончик подростку купили родители.

«По результатам проверки будет решаться вопрос о возможном привлечении законных представителей несовершеннолетнего к ответственности в соответствии с законодательством», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.