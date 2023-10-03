В школе Челябинской области второкласснику порвало щеку

Ребенку наложили швы

В Кыштыме Челябинской области второклассник получил травму в школьном туалете, в результате мальчику пришлось накладывать швы на лице. Полиция и прокуратура проводят проверку, сообщили 3 октября в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что в конце сентября мальчик отправился в школьный туалет. Ручки не двери не было, зато на ее месте остался штырь. В какой-то момент другой школьник резко открыл дверь, и штырь порвал младшекласснику щеку. Ребенку оказали первую помощь в школе, а затем родители отвезли мальчика в больницу, где ему наложили швы. Сейчас он проходит лечение.

После произошедшего, как сообщают в социальных сетях, ручку к туалетной двери прикрутили.

«В настоящее время органом полиции и прокуратурой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень полученного ребенком вреда. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования»,— уточнили в ведомстве.