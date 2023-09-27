В школе Челябинска детям давали компот с червями

Прокуратура начала проверку

В социальных сетях появились жалобы на то, что ученикам челябинского образовательного центра № 5 дали компот с червями. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Родители учащихся образовательного центра сообщили, что дети постоянно жалуются на питание, а в этот раз прислали фотографии компота с плавающими в нем червями.

«Прокуратурой города Челябинска организована проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся образовательного центра № 5»,— сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры.