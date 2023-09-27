В социальных сетях появились жалобы на то, что ученикам челябинского образовательного центра № 5 дали компот с червями. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Родители учащихся образовательного центра сообщили, что дети постоянно жалуются на питание, а в этот раз прислали фотографии компота с плавающими в нем червями.
«Прокуратурой города Челябинска организована проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся образовательного центра № 5»,— сообщили в ведомстве.
По результатам проверки будут приняты необходимые меры.