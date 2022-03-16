В Сети появились фейковые сайты, предлагающие проверить данные банковской карты

В лучшем случае информация о карте доверившегося им пользователя уйдет к мошенникам, в худшем — с нее пропадут деньги

Специалисты АНО «Российская система качества» предупреждают: в Сети активно стали появляться фейковые сайты, предлагающие россиянам проверить сохранность данных их банковской карты. Как сообщает пресс-служба Роскачества, под предлогом защиты от мошенников действуют такие же аферисты.



Сайты, маскирующиеся под банковские сервисы, появились в Интернете после публикаций о том, что некие злоумышленники слили в Даркнет (скрытый от общего пользования сегмент Сети, зачастую использующийся для нелегальных дел) информацию со 100 тысяч российских банковских карт. Сейчас фейковые порталы активно рекламируются в соцсетях и ТГ-каналах, причем реклама рассчитана не только на имеющих отношение к финансам пользователей, но и на рядовых граждан, не знакомых с банковской терминологией.

«Держателю карты предлагают ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. Сервис использует максимально циничный подход. После ввода своих платежных данных пользователь при лучшем раскладе просто передаст свои данные мошенникам, при худшем — произойдет списание средств с карты», — комментирует старший специалист по тестированию цифровых продуктов АНО «Роскачество» Сергей Кузьменко.

На самом деле единого сервиса по проверке банковских карт не существует. Любое предложение о такой проверке, полученное в Сети, — дело рук мошенников. Поэтому вводить данные своих карт на сомнительных сайтах или диктовать их в телефонных разговорах — значит становиться жертвами преступников.