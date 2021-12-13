В Серпуховском женском монастыре 18‑летний парень устроил взрыв

По предварительным данным, пострадали семь человек

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Сегодня утром, 13 декабря, 18-летний парень активировал самодельную взрывчатку у входа в здание Серпуховского женского монастыря. Пострадали воспитанники приходской школы, которая находится рядом. По предварительной информации, семеро несовершеннолетних получили осколочные ранения.

Информацию о происшествии подтвердили в СУ СКР по Московской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в полиции, взрыв устроил 18-летний выпускник церковно-приходской школы. Он также ранен.

Экстренные службы эвакуировали всех людей из здания монастыря и школы.