В сентябре в Челябинской области на пожарах погибли восемь человек

Это вдвое больше, чем в августе

В сентябре, первом осеннем месяце, в Челябинской области сотрудники МЧС ликвидировали более 300 пожаров. 13 человек спасены, еще восемь погибли в результате ЧП. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В сентябре сотрудники чрезвычайного ведомства ликвидировали 322 бытовых и природных пожара. К сожалению, огонь и дым унесли жизни 8 южноуральцев. Основными причинами стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении»,— уточнили в ведомстве.

Всего за месяц на пожарах, водоемах и в ДТП сотрудники МЧС спасли 13 южноуральцев.

В ведомстве призвали соблюдать осторожность и правила пожарной безопасности во избежание трагедий.

Напомним, в августе этого года сотрудники МЧС ликвидировали 525 пожаров. Несмотря на то, что количество ЧП было больше, жертв было меньше — огонь унес жизни четырех южноуральцев. При этом 13 человек погибли на водоемах.