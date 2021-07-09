Сохраняется непростая обстановка вокруг села Париж. В Нагайбакском районе горит лес.
По данным заместителя губернатора Челябинской области Евгения Голицына, вокруг села пока удается удержать огонь.
«Обстановка меняется каждые полчаса. Ловим новые очаги», — прокомментировал Евгений Голицын.
Огонь подбирается к автозаправочной станции. Парижане ветками тушат огонь на земле.
Глава Нагайбакского района Иван Сурменев сообщил, что около оздоровительного лагеря "Роднички" кроме представителей МЧС работают волонтёры и фермеры, которые пытаются сбить пламя, ползущее по сухой траве.
Около села Париж жители прикладывают все силы, чтобы не допустить повторных возгораний. Ситуацию ухудшает сильный ветер, который вновь раздувает угли.
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