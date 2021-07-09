В селе Париж Челябинской области жители ветками тушат огонь на земле

Пока вокруг села удается удержать огонь, но обстановка меняется

Сохраняется непростая обстановка вокруг села Париж. В Нагайбакском районе горит лес.



По данным заместителя губернатора Челябинской области Евгения Голицына, вокруг села пока удается удержать огонь.



«Обстановка меняется каждые полчаса. Ловим новые очаги», — прокомментировал Евгений Голицын.

Огонь подбирается к автозаправочной станции. Парижане ветками тушат огонь на земле.



Глава Нагайбакского района Иван Сурменев сообщил, что около оздоровительного лагеря "Роднички" кроме представителей МЧС работают волонтёры и фермеры, которые пытаются сбить пламя, ползущее по сухой траве.



Около села Париж жители прикладывают все силы, чтобы не допустить повторных возгораний. Ситуацию ухудшает сильный ветер, который вновь раздувает угли.

