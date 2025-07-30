Пожарные Троицкого гарнизона ликвидировали возгорание на улице Тельмана в селе Октябрьском. Дом загорелся вечером во вторник, 29 июля, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.
По прибытии подразделений кровля дома горела открытым пламенем — сказалось позднее сообщение о ЧП. Силами 12 сотрудников при помощи двух единиц техники возгорание ликвидировано на площади 90 квадратных метров.
Во время разборки и проливки конструкций в одной из комнат была обнаружена погибшая — 34-летняя хозяйка дома.
Причина пожара устанавливается.