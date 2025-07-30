В селе Октябрьском на пожаре погибла женщина

Из-за позднего сообщения о возгорании пожарные прибыли, когда кровля полыхала открытым пламенем

Пожарные Троицкого гарнизона ликвидировали возгорание на улице Тельмана в селе Октябрьском. Дом загорелся вечером во вторник, 29 июля, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.

По прибытии подразделений кровля дома горела открытым пламенем — сказалось позднее сообщение о ЧП. Силами 12 сотрудников при помощи двух единиц техники возгорание ликвидировано на площади 90 квадратных метров.

Во время разборки и проливки конструкций в одной из комнат была обнаружена погибшая — 34-летняя хозяйка дома.

Причина пожара устанавливается.