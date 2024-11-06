В Саткинском районе женщина убила новорожденного сына

Ребенка обвиняемая оставила в стиральной машине

В СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного сына (статья 106 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

32-летняя обвиняемая родила ребенка в ночь на 5 ноября в бане частного дома в поселке Сулея. Она положила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине. Новорожденный скончался.

«В связи с резким ухудшением состояния здоровья подозреваемая обратилась за помощью в больницу, где после осмотра медиками установлено, что женщина провела самостоятельные роды», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.