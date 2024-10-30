В Саткинском районе супруги перевели мошенникам четыре миллиона рублей

Потерпевшие продали авто по указке злоумышленников

В Саткинском районе 54-летнему мужчине позвонили якобы из Соцфонда с информацией о продлении трудового стажа и попросили назвать код для записи на прием. Потерпевший продиктовал его. После этого в мессенджере поступил звонок от «следователя». Женщина показала удостоверение и сообщила потерпевшему, что мошенники пытаются перевести с его счетов деньги, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Разговор услышала супруга мужчины и тоже поверила неизвестным. Потепервшие без раздумий оправились в банк, сняли все деньги и по QR-коду перевели мошенникам.

И это еще не всё. Та же «следователь» вновь позвонила мужчине и уверила, что мошенники пытаются продать его автомобиль. Она предложила саткинцу опередить их и продать авто самому. Потерпевший согласился и перевел на указанные счета еще миллион после продажи.

Полиция в очередной раз напоминает южноуральцам о бережном отношении к своим деньгам. Сотрудники органов не звонят в мессенджерах и не просят переводить деньги!

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.