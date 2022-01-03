В Саткинском районе произошла смертельная авария на трассе

В результате лобового столкновения автомобилей погиб пассажир иномарки

Сегодня в Саткинском районе Челябинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 48-летний пассажир иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

«3 января в 14:55 на 283 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, на территории Саткинского района, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Альмера, в условиях снегопада, по предварительным данным, на изгибе дороги влево, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Киа Рио, под управлением водителя, женщины 1975 года рождения», — сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа», 1974 года рождения от полученных травм скончался на месте, оба водителя и пассажир автомобиля «Ниссан», женщина 1978 года рождения получили травмы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.