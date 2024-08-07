В Саткинском районе нашли «автора» двойного убийства

По предварительным данным, житель Межевого расправился с односельчанами из ревности

Житель поселка Межевого в Саткинском районе задержан за двойное убийство. Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены в конце июля, и в ходе оперативной работы силовики вышли на убийцу в кратчайшие сроки.

«По данным предварительного следствия, задержанный выпивал вместе со своими жертвами. Из-за ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес 47‑летнему мужчине множественные удары кулаком и табуретом по голове и туловищу, избил 45‑летнюю женщину и скрылся. От полученных травм потерпевшие скончались на месте», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Во взаимодействии Следственного комитета и территориального отдела полиции преступление раскрыто в кратчайшие сроки, лицо, совершившее преступление, задержано, ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз.