В Саткинском районе мужчина по указке мошенников продал автомобиль и лишился 4,5 млн рублей

Полиция напоминает о бдительности при разговорах по телефону

В Саткинском районе 61-летний мужчина перевел мошенникам 4,5 миллиона и продал по их указке автомобиль, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сначала потерпевшему позвонили якобы из службы безопасности сервиса «Госуслуги» и сообщили, что неизвестные получили доступ к счетам жертвы. Чтобы этого избежать, мужчину попросили снять сбережения и перевести на «безопасный счет». Южноуралец выполнил указание.

Мошенникам оказалось этого мало, и они придумали очередную легенду о том, что на автомобиль мужчины оформлена доверенность, поэтому его срочно нужно продать. Не раздумывая, мужчина продал свой Hyundai Creta за 1,2 миллиона рублей и перевел эти деньги мошенникам. Только потом потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Помните, сотрудники банков, правоохранительных органов и вообще любых ведомств никогда не просят называть коды из СМС и переводить деньги со счета.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.