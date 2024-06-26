В Сатке женщине вынесли приговор за истязания трехлетнего сына

Ребенок находится в соцучреждении

Саткинский городской суд вынес приговор 25‑летней женщине. Ее признали виновной в истязании трехлетнего сына (статьи 117 УК РФ, 156 УК РФ). Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в течение полугода женщина периодически употребляла алкоголь и в этом состоянии кусала своего сына и царапала ему лицо за плач.

«После вызова соседями полиции ребенок был обнаружен с телесными повреждениями, изъят и помещен в социально-реабилитационный центр. В настоящее время в суде находится на рассмотрении исковое заявление об ограничении матери в родительских правах», — рассказали в региональной прокуратуре.

Подсудимая признала вину, сообщила, что устроилась на работу и желает вернуть ребенка.

Женщине назначили три года и семь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.