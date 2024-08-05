В Сатке за разбой арестовали таксиста и его подельника

Они похитили деньги и телефоны у пассажиров

В Челябинской области отправили под стражу двух 24‑летних мужчин, напавших на пассажиров такси и похитивших деньги на сумму 600 тысяч рублей и новые телефоны стоимостью свыше 200 тысяч. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Разбойное нападение произошло в конце июля в Саткинском районе. Таксист, узнав, что у его 18‑летних пассажиров есть крупная сумма денег, решил разыграть целое представление с помощью «незнакомого» мужчины, которому нужно было добраться до Сатки.

«В какой-то момент водитель увидел на обочине голосующего мужчину и предложил его подвезти. Зная, что пассажиры имеют крупную сумму денежных средств и дорогостоящие гаджеты, водитель такси и, как оказалось, знакомый попутчик, угрожая предметом, конструктивно схожим с оружием, потребовали от них передать денежные средства и ценные вещи», — рассказали в полиции.

Сейчас подозреваемых заключили под стражу на два месяца. Они обвиняются по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).