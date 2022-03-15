В Сатке вынесли приговор водителю, насмерть сбившему пешехода

Виновник скрылся с места ДТП

Саткинский городской суд вынес приговор в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Авария случилась 5 сентября прошлого года. Водитель «Хендай» на скорости не менее 90 км/ч проигнорировал остановку попутного авто для пропуска пешехода и сбил 20-летнего парня. Пострадавший скончался на месте.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, с оставлением места происшествия»).

«Судом ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также виновный обязан выплатить матери погибшего миллион рублей.