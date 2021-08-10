В Сатке вынесли приговор матери замерзшей насмерть девочки

Женщина получила условный срок

Саткинский городской суд вынес приговор в отношении 24-летней Светланы Кулешовой. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Информация о приговоре размещена на сайте суда.

Трагедия случилась 4 декабря прошлого года. В сенях одного из частных домов Сатки нашли тело трехлетней девочки с признаками переохлаждения. Ее мать накануне вечером не убедилась в безопасности ребенка, тогда как девочка вышла в неотапливаемые сени. Войти назад в дом малышка не смогла, поскольку дверь плотно закрылась. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Саткинский городской суд назначил Светлане Кулешовой наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 3 месяца.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», женщина уверяла следствие, что накануне происшествия она проверяла девочку и та спала в своей кроватке.

